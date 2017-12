Mainz (ots) -



Die Filmemacherin Margarethe von Trotta setzt sich in vielen ihrer Filme mit Frauenfiguren auseinander. Auch in "Die abhandene Welt" spielen Frauen die Hauptrolle. Der Film hat zudem autobiografische Züge und erzählt von einer lange unbekannten Schwester von Trottas. Das ZDF zeigt das Familiendrama als Free-TV-Premiere am Dienstag, 12. Dezember 2017, 1.05 Uhr. Mit Katja Riemann, Barbara Sukowa, Matthias Habich, Robert Seeliger, Gunnar Möller, Karin Dor und August Zirner ist der Film hochkarätig besetzt.



In der Zeitung sieht Paul Kromberger (Matthias Habich) ein Bild der Operndiva Catarina (Barbara Sukowa). Sie hat verblüffende Ähnlichkeit mit seiner verstorbenen Frau Evelyn. Paul glaubt nicht an einen Zufall. Er schickt seine Tochter Sophie (Katja Riemann), eine erfolglose Sängerin, nach New York, um Catarina aufzusuchen und Details über ihre Herkunft und ihre Vergangenheit zu erfahren. Tatsächlich gelingt es Sophie, zu Catarinas innerem Kreis Zutritt zu finden. Das verdankt sie vor allem der Bekanntschaft mit Catarinas Manager Philip (Robert Seeliger). Die Diva selbst verhält sich abweisend und leugnet zunächst jede Verbindung zu Evelyn. Doch Sophie bleibt hartnäckig und stößt auf die Lebenslügen ihrer Eltern.



"Die abhandene Welt" feierte 2015 bei den 65. Internationalen Filmfestspielen in Berlin Premiere.



