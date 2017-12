FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank kann die strengeren Kapitalvorschriften, auf die sich die zuständigen Gremien in Basel in dieser Woche geeinigt haben, verkraften. "Wir sind gut kapitalisiert, es gibt hier keinen Grund, alarmiert zu sein", sagte James von Moltke, Finanzvorstand der Deutschen Bank, der Süddeutschen Zeitung. Das Regelwerk Basel 3 sieht vor, dass internationale Großbanken künftig noch mehr Eigenkapital als Verlustpuffer zurücklegen müssen.

Den Vorwurf, die Deutsche Bank sei immer noch in gefährliche Geschäfte verwickelt, wies von Moltke zurück. "Hier wird nicht gezockt." Der Finanzvorstand, der im Juli von der Citigroup in New York zur Deutschen Bank nach Frankfurt wechselte, rechnet mit weiteren Fusionen und Übernahmen: "In der Bankenbranche wird es in den kommenden Jahren wohl weitere Zusammenschlüsse geben. Aber jeder Zusammenschluss muss vom Geschäftsmodell her Sinn machen, damit alle davon profitieren - Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden."

December 08, 2017 11:16 ET (16:16 GMT)

