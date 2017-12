FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt können doch noch auf eine Weihnachtsrally hoffen. Der Leitindex Dax baute am Freitag seine jüngsten Gewinne deutlich aus und schloss 0,83 Prozent höher bei 13 153,70 Punkten - dank des Rückenwinds von den amerikanischen und asiatischen Börsen sowie des weiter abbröckelnden Eurokurses , der die Exporte deutscher Unternehmen in Länder außerhalb des Währungsraums erleichtern kann. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 2,27 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte um 0,17 Prozent auf 26 178,45 Zähler vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,07 Prozent auf 2514,83 Punkte nach oben./la/stw

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0207 2017-12-08/17:57