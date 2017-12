FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag etwas gesunken. Der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen konnte die Festverzinslichen nur am Morgen deutlich belasten. Der März-Kontrakt des richtungweisenden Euro-Bund-Futures fiel am späten Nachmittag nur noch leicht um 0,04 Prozent auf 163,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,30 Prozent.

Im Nachmittagshandel haben Bundesanleihen ihre frühen Kursverluste eingegrenzt. Im November hatte sich der amerikanische Arbeitsmarkt zwar von seiner robusten Seite gezeigt. Die Zahl der Beschäftigten war stärker als erwartet gestiegen und die Arbeitslosigkeit blieb niedrig. Allerdings hinkte die Lohnentwicklung einmal mehr dem robusten Arbeitsmarkt hinterher.

Zum Handelsauftakt hatte am deutschen Rentenmarkt noch die Meldung belastet, dass Großbritannien und die Europäische Union bei ihren Brexit-Gesprächen einen ersten Durchbruch erzielt haben. Demnach herrscht weitgehende Einigkeit in den wichtigsten Punkten der Austrittsmodalitäten Großbritanniens aus der EU. In Großbritannien gerieten Staatsanleihen noch deutlicher unter Druck als in Deutschland./jkr/stw

