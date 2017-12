Nachdem der chinesische Photovoltaik-Hersteller im Oktober mit seinen monokristallinen PERC-Solarzellen eine Effizienz 22,71 Prozent verkündet hat, meldet er jetzt eine Bifazialität von 82,15 Prozent für die bifaziale Version derselben Zelle.Der chinesische Solarhersteller Longi Solar hat für seine bifazialen monokristallinen PERC-Zellen eine Bifazialität von 82,15 Prozent bekanntgegeben. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, ist der vom National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Products Quality gemessene Wert ein neuer Weltrekord. Auf dem Markt üblich sei demnach ...

