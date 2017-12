Als Pionier für erneuerbare Energieprojekte auf den Philippinen plant ThomasLloyd neue Projekte in Südostasien. Der Bedarf an Infrastruktur-Investitionen ist nach wie vor groß: Über die Hälfte der weltweiten Investitionen werden in Asien benötigt.Die Investmentgesellschaft ThomasLloyd plant neue Infrastruktur-Projekte in Südostasien. "Wir sondieren aktuell besonders Länder wie Indonesien, Vietnam, Laos, Sri Lanka, Indien und Bangladesch", sagt Ralf Sutter, Director und Head of Wholesale Distribution Germany in einem Interview mit dem Magazin finanzwelt. "Hierbei halten wir den Fokus hinsichtlich der Infrastruktursegmente bewusst weit offen, da jedes Land unterschiedliche Grundvoraussetzungen und Opportunitäten bietet."

Den vollständigen Artikel lesen ...