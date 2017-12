Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem katastrophalen Start hat der DAX die Handelswoche mit einem kräftigen Plus beendet. Am Montag lag der Index im Tief noch bei 12.810 Zählern, das Tageshoch zum Wochenschluss lag über 400 Punkte höher. Die Entwicklung unterstützt hat, dass der Euro kräftig nachgab und von 1,1880 auf 1,1760 Dollar fiel. Kommende Woche dürfte die US-Notenbank die Zinsen anheben, was für den Dollar spricht. Die Anleger, die in diesem Jahr noch Buchgewinne realisieren wollten, dürften dies nun abgeschlossen haben, hieß es. Damit sei der Verkaufsdruck abgeebbt. Ob es allerdings noch eine Jahresendrally geben wird, bleibt abzuwarten. Der DAX verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 13.154 Punkte.

Bankenwerte die Tagesgewinner

Die Bankenwerte waren die Tagesgewinner im DAX. Teilnehmer sprachen von einer ganzen Reihe von Einflussfaktoren: Die steilere Zinsstrukturkurve und der Zinsanstieg kämen den Banken zugute, weil damit das Kreditgeschäft lukrativer werde. Zudem sei bei den Basel-3-Eigenkapitalregeln keine Verschärfung von den bereits angedachten Forderungen gekommen. Die Eigenkapitalregeln machten Italiens Banken zu den größten Gewinnern. So legten Deutsche Bank um 3,3 Prozent zu und die Aktien der Commerzbank stiegen um 1,9 Prozent.

Steinhoff auf Schlingerkurs

Extrem volatil ging es bei Steinhoff zu, worin sich die derzeitige Unsicherheit rund um den Möbelhändler widerspiegelte. Zum Start knickte der Kurs nach dem Debakel der Vortage nochmals um 40 Prozent ein auf ein Tagestief von 36 Cent. Zwischenzeitlich lag er dann sogar im Plus bei 64 Cent. Das Unternehmen hatte am Dienstag Bilanzunregelmäßigkeiten eingestanden und versucht nun, seine Liquiditätslage durch Verkäufe von Geschäftsbereichen zu verbessern. Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsbewertung des MDAX-Unternehmens um vier Stufen von Baa3 auf B1 abgestuft. "Mit den Aktien im Depot will kein Fonds oder Vermögensverwalter am Jahresende erwischt werden", sagte ein Händler zum anhaltenden Verkaufsdruck. Die Aktie schloss 20,7 Prozent leichter bei 0,47 Euro.

Positiv wurden die Geschäftsjahreszahlen von Carl Zeiss Meditec aufgenommen. Diese überträfen sowohl die eigenen Erwartungen als auch die Konsensschätzungen in punkto Umsatz und Gewinn, heißt es bei Berenberg. Die angehobene Prognose für die Gewinnmarge dürfte Anklang finden, auch wenn schon einiges der starken fundamentalen Entwicklung eingepreist sein dürfte. Die Aktie zog um 1,3 Prozent an.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 107,0 (Vortag: 78,6) Millionen Aktien im Wert von rund 4,09 (Vortag: 3,14) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und 2 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.153,70 +0,83% +14,57% DAX-Future 13.157,00 +0,85% +15,06% XDAX 13.156,14 +0,40% +14,93% MDAX 26.178,45 +0,17% +17,98% TecDAX 2.514,83 +1,07% +38,81% SDAX 11.781,76 +0,07% +23,77% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,48 -3 ===

