Liebe Leser,

in der letzten Woche konnte die Aktie der Alibaba Group Holding Limited nicht so recht überzeugen. Die Aktie musste deutlich Federn lassen und ging auf etwa 165 USD zurück. Von dem Tief konnte sich die Aktie nun wieder etwas erholen, sodass die Aktie nun wieder um die 175-USD-Marke kämpft. Trotzdem bleibt ein Buchverlust von rund 8 % in den letzten 4 Wochen bestehen.

Einschätzungen zum Chartbild: Aufwärtstrend dürfte noch intakt sein!

Der seit 2017 bestehende ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...