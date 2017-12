Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich beim Fang von bestimmten Fischbeständen auf Höchstgrenzen. Auf dieser Grundlage können Staaten nun ihre jährliche Fangquote aushandeln.

Die EU hat im Grundsatz den Rahmen für die Nordsee-Fischerei in den kommenden Jahren abgesteckt. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments verständigten sich auf zulässige Obergrenzen für eine ganze Reihe an Beständen von in Bodennähe lebenden Fischen, wie die ...

