Wochenausblick: DAX mit Wochenplus. EZB, Fed und Hexensabbat im Blick!

Nach vier schwächeren Wochen demonstrierte der DAX in der zurückliegenden Woche wieder Stärke. Dabei ließ der DAX die Nebenwerteindizes MDAX, SDAX und TecDAX klar hinter sich. Unterstützung bekam der Index unter anderem von der US-Steuerreform und der Rekordjagd an der Wall Street. Zudem legten die Marktteilnehmer die durch die Hängepartie bei der Regierungsbildung entstandene Lethargie ab. Unter Druck kamen derweil Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin.

In der kommenden Wochen stehen noch einmal ein Reihe von Wirtschafteten an. Zu den Highlights zählen zudem die Zinsentscheidungen der europäischen und der US-Amerikanischen Notenbank. Zum Wochenschluß steht zudem noch der große Verfallstermin an den Terminbörsen an.

Unternehmen im Fokus

Im DAX verbuchten die Aktien von Deutsche Börse, Fresenius und ProSiebenSat.1 im Wochenvergleich die höchsten Aufschläge. Der Börsenbetreiber konnte durch die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms bei den Anlegern punkten. Der Gesundheitskonzern profitierte nach dem Kurssturz in der Vorwoche vor allem von positiven Analystenkommentaren. Der Medienkonzern präsentierte in der zweiten Wochenhälfte Eckpunkte für die anstehende Restrukturierung. Details wird es jedoch frühestens im Frühjahr geben, wenn der neue Chef das Zepter in die Hand genommen hat.

In der zweiten Reihe fielen unter anderen die Aktien von Dialog Semiconductor, Fraport und Telefonica. Der Halbleiterhersteller verlor über ein Viertel des Wertes nachdem Spekulationen kursierten, dass Großkunde Apple 2018 eigene Halbleiter für das Energiemanagement verwenden könnte. Der Flughafenbetreiber meldete, dass nach Jahren der Stagnation 2017 und 2018 wieder Wachstum Telefonica-Chef Markus Haas äußerte sich derweil optimistisch zum deutschen Mobilfunkmarkt.

Anfang der Woche veröffentlicht die Deutsche Lufthansa Verkehrszahlen. Am Dienstag folgt Fraport mit ihren Verkehrszahlen für November. In der kommenden Woche endet die Frist für die EU-Wettbewerbsentscheidung zur Übernahme von Teilen der deutschen Fluggesellschaft Air Berlin durch die britische Fluglinie easyjet. Morphosys lädt zur Telefonkonferenz zum Firmenprogramm "Mor208". Aurubis, Inditex, Oracle und TUI meldet Zahlen für das zurückliegende Geschäftsquartal. In der zweiten Wochenhälfte meldet der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa.

Wirtschaftsdaten

09.12.: China - Verbraucherpreise, November

12.12.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Dezember

13.12.: USA - Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), - Begleittext zum Zinsentscheid und Konjunkturprojektion (20:00), PK (20:30)

13.12.: Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Oktober

13.12.: USA - Verbraucherpreise, November

14.12.: China - Industrieproduktion, November

14.12.: Europa - EZB-Ratssitzung - Bekanntgabe des Zinsentscheids, PK (14:30)

14.12.: Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Dezember

14.12.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. Dezember

15.12.: Japan - Tankan-Bericht, Q4

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.070/13.100/13.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.800/12.930/12.950/13.000 Punkte

Der DAX schwang sich zum Wochenschluss auf zeitweise über 13.200 Punkte nach oben. Zwar konnte der Tageshöchststand bis Handelsschluss nicht ganz gehalten werden. Dennoch zeigt der Index nun positives Momentum. Gelingt Anfang kommender Woche erneut der Ausbruch über 13.200 Punkte verschafft sich der Index aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Allzeithoch. Unterstützung findet der DAX im Bereich 13.070/13.100 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 21.11.2017 - 08.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.12.2010 - 08.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

