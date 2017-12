Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Bielefelder Europaabgeordnete Elmar Brok, Brexit-Koordinator der Europäischen Volkspartei (EVP), hat vor zu großen Erwartungen an die Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen EU und London gewarnt. Gegenüber der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagsausgabe) sagte er: "Das war der erfolgreiche Einstieg in weitere Verhandlungen, mehr war das aber nicht." Von einem Durchbruch könne man nicht sprechen. Es sei gelungen, sich in drei Schlüsselfragen so weit zu verständigen, dass die Verhandlungen weitergeführt werden könnten. Zur Frage, ob sich die EU bei den Kernthemen Geld, Bürgerrechte und Irland-Nordirland habe durchsetzen können, antwortete Brok: "Ich würde bei diesem Thema nicht von Siegern sprechen." Der CDU-Politiker bekräftigte, dass EU-Bürger in Großbritannien auch künftig Sonderrechte haben sollen. Diese müssten am heutigen Stand orientiert festgeschrieben werden.



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de