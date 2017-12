PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag unter anderem vom schwachen Euro profitiert. Thema des Tages war aber die Ankündigung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, wonach sich die EU und Großbritannien bei den wichtigsten Fragen der Trennung einig seien und beide Seiten nun in Verhandlungen über die Beziehungen nach dem Brexit eintreten könnten. Experten rechnen dennoch weiter mit zahlreichen Hindernissen.

Angetrieben von steigenden Finanzwerten gewann der EuroStoxx 50 0,51 Prozent auf 3591,45 Punkte. Der Euro erreichte mit zuletzt 1,1760 Dollar den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Er kann so die Ausfuhren europäischer Unternehmen verbilligen. Auch ein robuster US-Arbeitsmarktbericht hatte zeitweilig die Kurse gestützt, verlor aber schnell wieder an Wirkung. Im Wochenverlauf brachte der Leitindex der Eurozone ein Plus von 1,8 Prozent über die Ziellinie.

Regional standen die Kursgewinne in Europa auf breitem Fundament. Richtig schwungvoll ging es beim britischen FTSE 100 mit letztlich einem Prozent Plus auf 7393,96 Punkte zu. Am Morgen war er noch vom starken Pfund ausgebremst worden, die Wirkung bei der britischen Währung kehrte sich aber später um. Der französische Cac 40 schloss immerhin 0,28 Prozent höher bei 5399,09 Zählern./tih/stw

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

