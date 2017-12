Die meisten Fischbestände weltweit gelten als ausgereizt oder überfischt bis hin zu kollabiert. Seit 20 Jahren gibt es das MSC-Siegel für nachhaltige Fischerei. Allen Verdiensten zum Trotz bleiben kritische Stimmen nicht aus.

Überfischte Ozeane. Delfine und Schildkröten als Beifang. Fälle von Sklaverei in der südostasiatischen Fischerei. Das Lebensmittel Fisch hat Kehrseiten, die den Appetit verderben können. Ein Logo mit einem stilisierten Fisch, einem Häkchen und den drei Buchstaben MSC will den Menschen das Ratgeber-Lesen während des Einkaufs ersparen: Das blau-weiße Siegel kennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte aus "zertifizierter, nachhaltiger Fischerei". Vor 20 Jahren wurde der MSC, kurz für Marine Stewardship Council, gegründet. Zeit, um zu fragen, was so ein Siegel leisten kann.

Rückblick: Anfang der 90er Jahre wurde Überfischung zum Thema, als in Kanada tausende Fabrikarbeiter und Fischer ihre Jobs verloren, weil die Kabeljau-Bestände zusammenbrachen. Bis dahin hielten viele die Meere für unerschöpflich. Nun wachten die ersten auf. Bis zur Gründung des MSC vergingen noch Jahre, bis 1997. Zwei ungleiche Partner waren es, die die gemeinnützige Organisation am 10. Dezember ins Leben riefen: die Umweltstiftung WWF und der Weltkonzern Unilever, zu dem damals der Tiefkühlkost-Hersteller Iglo gehörte.

Eine Umweltorganisation und ein großer Fischverarbeiter an einem Tisch. Dass es dazu kommt, spricht Bände. "Die Gründung des MSC war die Ausstellung eines Armutszeugnisses für die Politik", sagte Robert Habeck, Schleswig-Holsteins grüner Umweltminister, kürzlich bei einer Konferenz zum MSC-Jubiläum in Berlin. Das Siegel als "spinnerte Idee" - so wird die Gründung rückblickend von vielen bezeichnet - füllte eine Lücke. Vorwürfe in Richtung der Politik gibt es bis heute: "Der MSC wird ein Tropfen auf dem heißen Stein bleiben, wenn sich die Politik ...

