Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag auf breiter Front zugelegt und damit auch über die Woche gesehen im positiven Bereich geschlossen. Der SMI mäandrierte um die Marke von 9'300 Punkten, wobei das Tageshoch in der Schlussphase des Handels markiert wurde. Das freundliche Sentiment wurde von verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Faktoren gestützt, wobei vor allem die beiden Grossbankaktien profitierten. Hervorzuheben ist der erste Durchbruch in den Verhandlungen zwischen der EU und Grossbritannien bezüglich des Brexit. Damit ist der Weg für Handelsgespräche nun frei.

Zudem wurde die Reform von Basel III abgeschlossen, was der Börsenstimmung ebenfalls zugute kam; denn die Regulierungen fielen nicht so hart aus wie befürchtet. Nebst guten Wirtschaftsdaten aus China und Japan stützte auch die vom US-Kongress beschlossene Übergangslösung für das Haushaltsbudget sowie der am Nachmittag publizierte US-Arbeitsmarktbericht. Dieser bestätigte insgesamt, dass sich die amerikanische Wirtschaft in einer robusten Verfassung befindet. Obwohl die Löhne nur marginal zugelegt haben, wird unverändert mit einer weiteren Zinserhöhung durch das Fed in der kommenden Woche gerechnet.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,52% höher bei 9'319,16 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich damit ein Plus von 0,5%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,72% auf 1'500,3 Zähler zu und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...