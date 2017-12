Liebe Leser,

nachdem die Immofinanz bereits den Verkauf ihres "Einzelhandelsportfolios Moskau" angekündigt hatte, wurde nun das Closing dieser Transaktion mitgeteilt. Dieses sei in St. Petersburg erfolgt, so Immofinanz, und die "erfolgreiche Übergabe der Immobilien an den Käufer" sei das Ende des "mehrstufigen strukturierten Verkaufsprozesses" gewesen. Der Verkauf bringt laut Immofinanz einen überschaubaren "unmittelbaren Nettozufluss" von rund 5 Mrd. Rubel (ca. 72 Mio. Euro). Es werden ... (Peter Niedermeyer)

