Der US-Arbeitsmarkt hat mit einem überraschend kräftigen Stellenaufbau den Boden für eine baldige Zinserhöhung bereitet. Die Regierung in Washington meldete am Freitag 228.000 neue Jobs im November und damit fast 30.000 Stellen mehr als von Experten erwartet. Der Zuwachs fiel damit mehr als doppelt so stark aus wie nötig wäre, um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote liegt weiter bei 4,1 Prozent - das entspricht Vollbeschäftigung. Die Daten bestärkten die Vermutung von Experten, dass die US-Notenbank in der nächsten Woche erneut den Leitzins anhebt.

Insbesondere im Einzelhandel werden händeringend Arbeitskräfte gesucht: So hat jüngst die Warenhauskette Macy's angekündigt, sich mit 7000 zusätzlichen Mitarbeitern für den Kundenansturm zur Weihnachtszeit zu rüsten. ...

