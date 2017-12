- Die 14 TB-Modelle verwenden ein innovatives 9-Disk, heliumversiegeltes Design um massive Kapazität zu bieten, die in 3,5 Inch Standard-SATA-Laufwerkschächte passt. -

Toshiba Electronic Devices Storage Corporation gab heute die Einführung der MG07ACA-Serie bekannt, die weltweit ersten[1] Enterprise 14 TB[2] Conventional Magnetic Recording (CMR) HDD (Festplattenlaufwerk für konventionelle magnetische Aufzeichnung). Die Verwendung der neuen MG07ACA-Serie mit ihrem heliumversiegelten Design mit 9 Disks, bietet die stromeffiziente Kapazität und Speicherdichte, die von Anbietern von "cloud-scale"- und Enterprise-Speicherlösungen zur Erreichung ihrer TCO-Ziele benötigt werden.

World's First 14TB HDD with Conventional Magnetic Recording (Photo: Business Wire)

"Mit der neuen MG07ACA-Serie und ihrem heliumversiegelten Design mit 9 Disks haben wir neue Maßstäbe gesetzt", erklärte Akitoshi Iwata, Vice President der Storage Products Division, Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. "Mit einem innovativen Design verbessern wir kontinuierlich die Vorteile, die Hochkapazitäts-Disk-Speicherung unserer breiten Kundenbasis rund um die Welt bieten kann."

Die MG07ACA-Serie umfasst sowohl 14 TB 9-Disk- als auch 12 TB 8-Disk-Modelle. Das heliumversiegelte 3,5-Inch[3] mechanische Design erzielt eine bessere Speicherdichte und ein niedrigeres HDD-Betriebsstromprofil als die vorherige MG06ACA-Serie für optimale TCO in "cloud-scale" Infrastrukturen. Die Serie verwendet auch die Laserschweißtechnologie der Toshiba Group, um sicherzustellen, dass das Helium sicher im Laufwerk versiegelt bleibt. Die Laufwerke unterstützen eine SATA 6 Gbit/s Schnittstelle und 7.200 U/min Zugriffsleistung. Die 14 TB 9-Disk-Modelle erzielen eine 40%ige Steigerung der maximalen Kapazität im Vergleich zu den vorhergehenden MG06ACA 10 TB-Modellen. Die 14 TB-Modelle verbessern darüber hinaus die Leistungseffizienz um über 50 (W/GB)[4]

"Der erste, heliumversiegelte Nearline-Drive von Toshiba Electronic Devices Storage erweitert den Markt um eine branchenführende 14 TB Kapazität mit CMR", führte John Chen, Industry Analyst bei Trend Focus aus. "Die frühe Markteinführung für diese Kapazität positioniert das Unternehmen gut, um den Speicherbedarf von großen Hyperscale- und Cloud-Unternehmen zu decken. Außerdem bahnt die Wahl der 9-Disk-Plattform des Unternehmens den Weg für noch höhere Kapazitäten in zukünftigen Produktgenerationen."

"Während Enterprise-Server- und Speicherkunden sehen, dass SMR-Technologie (gestaffelte magnetische Aufzeichnung) die HDD-Kapazität verbessern kann, ist die Annahme von SMR-HDD-Produkten in Server- und Speichersystemen in der Übergangsphase, die mehrere Jahre dauern wird", so John Rydning, Research Vice President für Festplattenlaufwerke bei IDC. "Das neue, heliumversiegelte Enterprise-HDD von Toshiba Electronic Devices Storage bietet weltweit zum ersten Mal 14 TB Speicherkapazität unter Verwendung konventioneller, magnetischer Aufzeichnungstechnologie anstatt SMR-Technologie. Auf diese Weise erhalten Unternehmen den HDD mit der höchstmöglichen Speicherkapazität auf dem heutigen Markt für bestehende Server- und Speichersystemarchitekturen."

Musterlieferungen der MG07ACA-Serie an Kunden begannen heute.[5]

Weitere Informationen über unsere gesamte Reihe von HDD-Speicherprodukten erhalten Sie unter: https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/storage-products.html

Hinweis:

[1] Quelle: Toshiba Electronic Devices Storage Corporation, Stand vom 8. Dezember 2017.

[2] Definition von Kapazität: Ein Terabyte (TB) sind 1.000.000.000.000 Bytes. Das Betriebssystem eines Computers zeigt jedoch für die Definition eines TB Speicherkapazitäten mit Potenzen von 2 an. 1 TB demnach 240 = 1.099.511.627.776 Bytes. Es zeigt also dementsprechend eine geringere Speicherkapazität an. Die verfügbare Speicherkapazität (inklusive Beispiele diverser Mediendateien) wird auf der Grundlage von Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem sowie vorinstallierter Software-Anwendungen oder Medieninhalten variieren. Die tatsächliche formatierte Kapazität kann variieren.

[3] Formfaktor: "3,5-Inch" ist der Formfaktor von HDDs. Sie geben nicht die physische Größe des Laufwerks an.

[4] Stromeffizienz wird anhand des aktiven Leerlaufstromverbrauchs geteilt durch die formatierte Kapazität ermittelt

[5] Die Beispiele dienen zur funktionellen Beurteilung. Die endgültigen Spezifikationen können anders aussehen.

Die Informationen in diesem Dokument, einschließlich der Produktpreise und Spezifikationen, Leistungsinhalte und Kontaktdaten entsprechen dem neuesten und als zutreffend angenommenen Stand am Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung, können aber ohne Ankündigung geändert werden.

* Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, die hierin erwähnt werden, können Marken ihrer jeweiligen Unternehmen sein.

Über die Toshiba Electronic Devices Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices Storage Corporation (TDSC) verbindet die Kraft eines neuen Unternehmens mit der Weisheit der Erfahrung. Seit der Ausgliederung von der Toshiba Corporation im Juli 2017 haben wir unseren Platz unter den führenden allgemeinen Geräteunternehmen eingenommen und bieten unseren Kunden und Geschäftspartnern herausragende Lösungen in den Bereichen diskrete Halbleiter, System-LSIs und HDD.

Unsere 19.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt verfolgen die gemeinsame Entschlossenheit, den Wert unserer Produkte zu maximieren und eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden zu betonen, um die Schaffung von Mehrwert und neuen Märkten zu fördern. Wir freuen uns darauf, den jährlichen Umsatz, der jetzt 700 Milliarden Yen (6 Milliarden US-Dollar) übersteigt, auszubauen und zu einer besseren Zukunft für Menschen überall beizutragen.

Erfahren Sie mehr über uns unter https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

