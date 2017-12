Die radikal-islamische Hamas hat den Freitag nach Trumps Jerusalem-Entscheid zum "Tag des Zorns" erklärt. Doch die israelischen Sicherheitsbehörden waren auf Zusammenstöße vorbereitet. Die USA sind ihre Vermittlerrolle los.

Tausende Muslime protestierten weltweit gegen den Entscheid von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Nach den Freitagsgebeten kam es nicht nur in Jerusalem, in Gaza und im Westjordanland zu Ausschreitungen, sondern auch in muslimischen Ländern wie Jordanien, Ägypten, Tunesien, Malaysia oder Indonesien. In der Türkei demonstrierten ebenfalls Tausende gegen Trumps Entscheidung.

In Teheran rief ein ultra-konservativer Ajatollah und prominenter Freitagsprediger zu einer Intifada auf: Nur ein palästinensischer Aufstand könne "für das zionistische Regime den Tag in eine Nacht verwandeln", sagte er. Die vom Iran unterstützte libanesische Terrorgruppe Hisbollah, die das Geschehen im Libanon weitgehend bestimmt und große Teile des Libanons kontrolliert, forderte islamische Staaten auf, die Intifada "finanziell, politisch und militärisch" zu unterstützen sowie Jerusalem zur "ewigen Hauptstadt Palästinas" zu erklären.

In den palästinensischen Gebieten wurde dem Ruf der radikal-islamischen Hamas, die den Freitag zum "Tag des Zorns" erklärt und zu einer dritten Intifada aufgerufen hatte, allerdings nicht so intensiv gefolgt, wie sie sich das erhofft hatte. Bei Demonstrationen wurden zwar mindestens ein Palästinenser in Gaza getötet und mindestens 760 weitere verletzt, meistens durch den ...

