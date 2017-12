Mannheimer Morgen zur Klage wegen Negativzinsen Überschrift: Ein deutliches Stück Klarheit Entschieden ist noch nichts, aber schon die Einschätzung der Tübinger Richter zu Negativzinsen schafft ein deutliches Stück Klarheit. Banken, Volksbanken und Sparkassen dürfen ihren Bestandskunden für Guthaben auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto nicht mit einem Mal Minuszinsen aufdrücken. Damit konnte der Kunde nicht rechnen, und eine solche Möglichkeit hat er mit seiner Unterschrift bei der Kontoeröffnung auch nicht akzeptiert. Auch wenn er auf mögliche Zinsschwankungen hingewiesen wurde. Anders sieht es bei Verbrauchern aus, die ein neues Konto einrichten. Da darf die Bank die Möglichkeit von Negativzinsen nicht ausschließen. Das allerdings muss klar erkennbar in den Geschäftsbedingungen und im Preisverzeichnis stehen. Ob Institute das mit Blick auf Privatkunden wirklich umsetzen, ist eine andere Frage. Aber die Möglichkeit ist gegeben. Freilich: Den Banken bleibt weiter auch so ein erheblicher Spielraum, auch bei Altkunden. Schließlich können sie die Kontoführungsgebühr erhöhen, einzelne Preise etwa für Kontoauszüge heraufsetzen oder sogar am Geldautomaten die Hand aufhalten, auch wenn der Kunde Geld von seinem eigenen Konto abhebt. Freilich hat auch der Verbraucher seinen Spielraum. Wird es ihm zu teuer, kann er das Institut wechseln. Der Bankenwettbewerb in Deutschland ist hart. Direktbanken bieten kostenfreie Girokonten. Negativzinsen werden sie tunlichst nicht einführen. Und ein Bankwechsel ist heute bei vielen Instituten so einfach wie nie zuvor. Identifikation per Video über Smartphone oder PC, ein kostenfreier Kontowechselservice inklusive regelmäßigen Überweisungen oder Abbuchungen per Lastschrift sind fast schon Standard. Insofern ist der zu erwartende Richterspruch aus Tübingen zwar wegweisend. Aber der Kunde kann der Thematik selbst aus dem Weg gehen. Er muss nur aktiv werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

