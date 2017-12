Teva denkt einem Medienbericht zufolge über die Streichung von bis zu 10.000 Stellen nach. So könnten die Kosten in den nächsten zwei Jahren um bis zu zwei Milliarden US-Dollar gesenkt werden. An der Börse kam das gut an.

