NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Nur in den längeren Laufzeiten ging es nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts und aktuellen Zahlen zur Verbraucherstimmung mit den Kursen etwas nach unten.

In den USA zeigte sich der Arbeitsmarkt im November weiter robust, und die Zahl der Beschäftigten stieg stärker als erwartet. Allerdings hinkte die Lohnentwicklung weiter hinterher, was die Aussichten auf eine anziehende Inflation trübt. Das von der Universität von Michigan ermittelte Konsumklima ist derweil überraschend erneut gesunken. Es fiel im Dezember auf 96,8 Zähler. Volkswirte hatten mit 99,0 Punkten gerechnet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,79 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 10/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,14 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere fielen um 4/32 Punkte auf 98 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,38 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 6/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,77 Prozent./jkr/tih/stw

