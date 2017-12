NordLB hebt Ziel für TLG Immobilien auf 21 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für TLG Immobilien von 18,50 auf 21,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Aufgrund von Zukäufen sowie einer positiven Geschäftsentwicklung habe der Immobilienkonzern sein operatives Ergebnis in den ersten drei Quartalen dieses Jahres deutlich verbessert, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich verwies Seufert darauf, dass die Jahresziele für 2017 daher erneut angehoben wurden und setzte sein Kursziel hoch.

Deutsche Bank hebt Ziel für CRH auf 32 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für CRH von 31,70 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie dürfte auch weiterhin zu den Favoriten für langfristig orientierte Anleger gehören, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie nannte dabei potenzielle Übernahmen, ein gutes Management sowie ein lediglich begrenztes Engagement in den Schwellenländern als Gründe.

NordLB senkt Patrizia Immobilien auf 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat Patrizia Immobilien nach dem jüngsten Kursanstieg von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 20 Euro belassen. Nach einer guten Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen habe Patrizia den Ausblick für das operative Ergebnis 2017 erhöht, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch für 2018 erwartet er noch positive Effekte.

UBS hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel hoch auf 35 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 35,00 Euro angehoben. Die Investitionen in die RFID-Technologie wirkten sich günstig auf die Margen des Modehändlers aus, schrieb Analyst Andrew Hughes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte stockte neben den Gewinnschätzungen auch seine Dividendenprognosen auf.

Baader Bank senkt Ziel für Dialog Semiconductor auf 25,50 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 47,00 auf 25,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Verlust von Apple als Kunden sei ein großes Risiko für das Halbleiter-Unternehmen, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der US-Konzern stehe für rund 74 Prozent der Dialog-Umsätze. Da Apple offenbar die Fähigkeit besitze, die benötigten Chips für seine Geräte in absehbarer Zeit selbst herzustellen, dürfte dies das Geschäft von Dialog von 2019 an beeinträchtigen. Als positiv sah der Experte die Anteilsaufstockung des chinesischen Großaktionärs Tsinghua. Das weise auf ein Interesse der Chinesen an Dialogs Technologie hin.

Goldman hebt Ziel für Renault auf 96 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 88 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des weltweiten erfreulichen Wirtschaftsausblicks sehe er auch für 2018 beträchtlichen Wert in einigen Aktien europäischer Autohersteller und -zulieferer, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie.

Goldman hebt Ziel für Continental AG auf 270 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental von 230 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des weltweiten erfreulichen Wirtschaftsausblicks sehe er auch für 2018 beträchtlichen Wert in einigen Aktien europäischer Autohersteller und -zulieferer, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das 2017 beschleunigte Wachstum aus eigener Kraft in der Autosparte von Conti dürfte sich auch 2018 fortsetzen. Dazu sollte vor allem das Geschäft mit dem Antriebsstrang beitragen.

JPMorgan senkt Ziel für Eni auf 12,50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 13 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dies schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Ölkonzernen. Die Italiener gehörten zu den schwächsten Werten mit deutlichen Problemen bei niedrigeren Ölpreisen.

Goldman senkt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 16,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Schaeffler von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 15,10 auf 16,50 Euro angehoben. Die Papiere des Autozulieferers seien aus Bewertungssicht zwar relativ attraktiv, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mehr Potenzial sieht sie aber bei anderen Werten. Die Profitabilität im Autogeschäft werde sich im kommenden Jahr möglicherweise abschwächen.

Goldman senkt BMW auf 'Sell' - Ziel runter auf 85 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von BMW von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 85 Euro gesenkt. Der Autobauer sei zwar ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, doch in den kommenden zwölf Monaten erscheine das Wertschöpfungspotenzial im Branchenvergleich begrenzt, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem bestehe die Gefahr, dass neue Fahrzeuge der Münchener die Anleger im kommenden Jahr enttäuschen könnten.

