Die Kosten für staatlichen Kindesunterhalt explodieren. Seit Juli springen Bund und Länder für Kinder bis zum 18. Lebensjahr ein, wenn ihre Väter und Mütter keinen Unterhalt zahlen.

Laut einer Umfrage der "Bild-Zeitung" in Ländern und Kommunen steigt die Zahl der Empfänger von Unterhaltsvorschuss (bis zu 268 Euro/Monat) von rund 400.000 auf rund 700.000. Alleine in Nordrhein-Westfalen sind seit Juli 90.000 Anträge eingegangen, in Niedersachsen mehr als 40.000. Familienministerin Katerina Barley sagte der "Bild" (Samstagausgabe): "Die starke Nachfrage macht die angespannte finanzielle Situation vieler Alleinerziehender und ihrer Kinder deutlich. Alle werden die Leistungen, die ihnen zustehen, erhalten."