Am Dienstag konnte sich Michael Saakaschwili noch der Festnahme entziehen. Doch laut dem Generalstaatsanwalt Juri Luzenkoin ist der georgische Ex-Präsident nun doch in der Ukraine in Gewahrsam genommen worden.

Der georgische Ex-Präsident und ukrainische Oppositionspolitiker Michael Saakaschwili ist in der Ukraine festgenommen worden. Das teilte der ukrainische Generalstaatsanwalt Juri Luzenko am Freitagabend auf seiner Facebook-Seite mit. Eine Sprecherin des Politikers sagte der Nachrichtenagentur AP, er sei in eine Haftanstalt des ukrainischen Geheimdienstes ...

