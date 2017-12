Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, favorisiert eine Neuauflage der großen Koalition. "Wenn die Inhalte stimmen und die Union sich bewegt, dann kann darin eine gute Perspektive für Deutschland und Europa liegen", sagte Hoffmann der "Saarbrücker Zeitung" (Samstags-Ausgabe).



Von den Sozialdemokraten erwartet Hoffmann den ernsthaften Willen zu entsprechenden Sondierungen. Unter der Führung von Martin Schulz müsse die SPD "ausloten, was politisch möglich und für ihre Wähler überzeugend ist. Dafür muss sie Verantwortung zeigen", meinte der Gewerkschafter.



Die Alternative einer Minderheitenregierung wäre nach Hoffmanns Einschätzung "viel zu instabil auch im Hinblick auf die dringend notwendigen Reformen, die in Europa passieren müssen". Die "schlechteste aller Lösungen" seien Neuwahlen. "Zumal ich nicht sehe, dass es dabei zu neuen mehrheitsfähigen Konstellationen kommen kann", erklärte Hoffmann.



