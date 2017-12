Köln (ots) - Der Aufsichtsrat des Flughafens Köln/Bonn will am Freitag nächster Woche eine endgültige Entscheidung über die berufliche Zukunft von Michael Garvens treffen. Um weiteren Schaden vom Flughafen abzuwenden, wollen die 15 Mitglieder nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) dann beschließen, ob der Airport-Chef abberufen wird oder nicht. Die Mitglieder des Aufsichtsrats streben eine einstimmige Entscheidung an - wie bei allen bisherigen Beschlüssen zu den Untersuchungen. Wirtschaftsprüfer haben schwere Vorwürfe gegen Garvens untersucht und wollen an diesem Tag ihren Bericht zum Sachstand vorlegen. Der Manager soll sich bis dahin zu den möglichen Verfehlungen äußern.



