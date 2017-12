Weifang, China (ots/PRNewswire) - Am 26. November berichteten mehr als ein Dutzend Journalisten populärer Nachrichtenagenturen, darunter Xinhua News Agency, The People's Daily, Guangming Daily und China News Service, weitreichend über die Entwicklung der Stadt Weifang. Als ein Agrikultur- und Kulturzentrum in der Provinz Shandong in Ostchina und mit einer Geschichte, die auf mehr als 2.000 Jahre zurückblickt, strebt Weifang danach, eine industrielle, für ihre Kultur bekannte, dynamische und lebenswerte Stadt zu werden. Zur Erreichung dieser Ziele, konzentriert sich Weifang darauf, ein modernes industrielles System aufzubauen, die städtische und ländliche Entwicklung aufeinander abzustimmen, neue Triebfedern für die Entwicklung, das Stärken von kulturellen Soft-Power-Elementen, Reformen, das Verbessern der Existenzgrundlage der Einwohner und das Optimieren der Sozialordnungspolitik zu positionieren.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/617583/Traditional_handicr aft_Weifang.jpg



Weifang, bekannt als die Hauptstadt der Drachen, ist Geburtsstätte der Flugdrachen und war 1984 Gastgeberin des ersten internationalen Flugdrachenfestivals.



Neben zahlreichen Naturschönheiten und historischen Stätten ist Weifang auch Standort von Weichai, Chinas führendem Konglomerat, das sich auf das Design, die Fertigung und den Vertrieb von Dieselmotoren spezialisiert.



Laut der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung des CPC Weifang Kommunalausschusses wurde Weifang in den vergangenen fünf Jahren von den Zentralbehörden als nationale, moderne Landwirtschaftsvorführungszone anerkannt, als Modellstadt für den Verbindungsstandard von Landwirtschaft und Industrie, als nationale, umfassende Pilotzone für offene Entwicklung, als Fertigungsbasis für High-End-Ausrüstung in der Region rund um Bohai Bay, und als nationaler Stützpunkt für die Biotenside-Branche.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/617584/Weifang_Internet_co mmerce_agriculture.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/617585/8_speed_automatic_t ransmission_Weifang.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/617586/Weifang_Performance _of_cultural_heritage.jpg



