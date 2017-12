Düsseldorf (ots) - Der Chef des Automobil-Zulieferers Continental, Elmar Degenhart, will bei neuen Mobilitätskonzepten mit Städten kooperieren. "Ich glaube, dass Städte in Zukunft viel stärker mitbestimmen werden, welche Mobilität vor Ort genutzt wird und wer sie bereitstellt. Und wir könnten uns gut vorstellen, mit den Städten unter anderem an der Optimierung von Verkehrsflüssen, der Vernetzung von Transportsystemen und deren erhöhter Effizienz zu arbeiten", sagte Degenhart der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Continental hat dafür eine eigene Geschäftseinheit gegründet.



