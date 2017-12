Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des Fortune Global Forum 2017, das als "das klarste und direkteste Fenster zur Weltwirtschaft" bekannt ist und vom 6. bis 8. Dezember in Guangzhou, China, stattfindet, wird das Promo-Video "Huangpu - Hoffnung" ("Huangpu-Hope") für Guangzhous Bezirk Huangpu am 7. Dezember Ortszeit erstmalig auf dem Times Square in New York City ausgestrahlt, um den großstädtischen Reiz dieser umweltfreundlichen Stadt als einen internationalen Knotenpunkt der Innovation zu präsentieren, wie die Volksregierung vom Bezirk Huangpu, Guangzhou, China, verlautbaren lässt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/617284/PR71471.jpg



Der Bezirk, der östlich von Guangzhou liegt und eine Fläche von 486 Quadratkilometern abdeckt, dient als "Gravitationsfeld" für den Guangzhou-Shenzhen Wissenschafts- und Technologieinnovationskorridor sowie das Buchtgebiet Guangdong-Hongkong-Macao.



Der Bezirk rühmt sich durch wichtige Innovationsblöcke von Guangdong, wie z. B. die Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City, die Guangzhou Science City, die Guangzhou International Biotech Island, die Huangpu & Yunpu Area und die Wirtschaftszone vom Hafen Huangpu. Hier laufen unzählige "IAB"-Projekte zusammen, wie z. B. die China Telecom Innovation Incubation Base in Südchina, die Ehang Intelligent Aircraft Industrial Base und der GE Biotech Park, die beinahe 700 F&E-Institutionen, 3.400 ausländische Unternehmen und über 150 Projekte von Fortune Global 500-Unternehmen anlocken.



Im August 2017 ließ sich im Bezirk Huangpu das Cold Spring Harbor (Guangzhou) Research Institution and Scientific and Technological Achievements Transformation Center nieder, ein erstklassiges Kooperationsprojekt im Bereich Biowissenschaft. Über 600 Wirtschaftsführungskräfte aus aller Welt kamen hier für Geschäftskooperationen hin. Elf Projekte, die Fortune Global 500-Unternehmen involvieren, sowie 67 andere wichtige Projekte haben sich hier niedergelassen, wobei sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf über 150 Milliarden RMB beläuft.



Die Ausrichtung des Fortune Global Forum 2017 in Guangzhou bietet Huangpu eine Möglichkeit, seine magnetische Anziehungskraft hinsichtlich technologischer Innovation auf den Rest der Welt auszuüben.



Mit Pflaumenblüten als Kulisse, die das Streben nach dem Bestmöglichen symbolisieren, wird diese Premiere auf dem Times Square die reiche kulturelle Geschichte und atemberaubende Innovationsvitalität von Huangpu präsentieren. Da Huangpu zufälligerweise wie das Wort "Hoffnung" klingt, kann dies leicht als Erinnerung daran dienen, dass der Bezirk am Ende eine Wiege der Hoffnung und Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum ist.



OTS: The People's Government of Huangpu District, Guangzhou, China newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128966 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128966.rss2



Pressekontakt: Fr. Zhou Tel.: +86-20-83107676