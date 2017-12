Viele Leute haben mit Bitcoin, IOTA und dergleichen in letzter Zeit wohl ordentlich abgecasht. Nicht gerade verwunderlich, erklimmen ettliche Token doch Tag für Tag neue Rekordstände.



Wenn du mich fragst, sollten sich smarte Investoren bei den derzeit astronomischen Preisen aber vermehrt den Risiken rund um digitale Münzen widmen. Denn ansonsten könnte womöglich die Gefahr bestehen, dass du der greater fool wirst. Schauen wir mal, was damit gemeint ist:

Die Theorie des greater fool

Doch bevor wir uns besagter Theorie widmen, lass mich vorab festhalten, dass es sich hierbei um keine Theorie handelt, die mit uns Fools in Verbindung steht ....

