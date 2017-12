BERLIN (dpa-AFX) - Das Prozedere auf dem Weg zu einer möglichen erneuten großen Koalition in Deutschland stellt die SPD vor einige Probleme. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr, könnte der Sonderparteitag, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden soll, wie der derzeitige Bundesparteitag in der Berliner Messehalle "CityCube" stattfinden. Aus Kostengründen ist im Gespräch, die Bühne in den nächsten Wochen einfach stehenzulassen und dann im Januar für den Sonderparteitag wieder zu nutzen. Als mögliche Termine dafür werden der 13. oder 14. Januar gehandelt.

Gespräche mit der Berliner Messe laufen - aber es ist unklar, ob man die Aufbauten einfach stehen lassen kann, was einige hunderttausend Euro sparen könnte. Normalerweise kostet so ein Parteitag rund eine Million Euro. In der Partei gibt es aber Zweifel, ob bis Mitte Januar die Zeit reicht, damit Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles mit den Spitzen der Union ausloten können, welche Punkte in einer gemeinsamen Koalition durchgesetzt werden könnten.

Am Ende sollen die rund 440 000 SPD-Mitglieder per Briefwahl über einen möglichen Koalitionsvertrag abstimmen, das könnte zwei bis drei Wochen dauern und rund zwei Millionen Euro kosten. Es wird damit gerechnet, dass eine Regierung nicht vor März stehen könnte./ir/tb/mfi/DP/zb

AXC0007 2017-12-09/09:34