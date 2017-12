BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Vorstandsmitglied Carsten Linnemann hat für die Gespräche über eine mögliche neue große Koalition mit der SPD dazu gemahnt, aus Fehlern der Jamaika-Sondierungen zu lernen. "Das heißt: zuerst eine gemeinsame Richtung und Überschrift finden und erst dann in die Details einsteigen", sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU/CSU der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Blick auf wichtige inhaltliche Schwerpunkte betonte Linnemann: "Für die Union wird am Ende der Umgang mit den Themen Sicherheit und wirtschaftliche Prosperität eine entscheidende Rolle spielen." Der CDU-Vorstand will an diesem Sonntag und Montag über das weitere Vorgehen zur Regierungsbildung beraten, nachdem der SPD-Parteitag grünes Licht für ergebnisoffene Gespräche mit der Union gegeben hat.

In den im November geplatzten Gesprächen für eine Jamaika-Koalition hatten Union, FDP und Grüne bereits in den Sondierungen zahlreiche konfliktträchtige Themenfelder sehr tiefgehend aufgeworfen - und dies auch angesichts eines geplanten Parteitags der Grünen nicht erst für spätere Koalitionsverhandlungen zurückgestellt. In der Schlussphase der Sondierungen versuchten die Chef-Verhandler letztlich vergeblich, Einigungen in einer begrenzten Palette von Kernthemen zu erreichen./sam/DP/zb

AXC0009 2017-12-09/09:35