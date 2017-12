Schon am Freitagabend hat die israelische Luftwaffe Angriffe im Gazastreifen geflogen. In der Nacht setzte sie diese fort und griff Standorte der radikal-islamischen Hamas an. Zwei Menschen sollen getötet worden sein.

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind laut palästinensischem Gesundheitsministerium zwei Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Küstengebiet hatte die israelische Luftwaffe vier Standorte der radikal-islamischen Hamas angegriffen, wie die israelische Armee in der Nacht zum Samstag mitteilte. Zwei Waffenfabriken, ein Waffenlager und ein Militärstützpunkt seien getroffen worden. Bereits am Freitag waren nach palästinensischen Angaben zwei weitere Menschen getötet worden.

Die Hamas rief am Samstag die Palästinenser erneut zu einem Aufstand (Intifada) gegen Israel auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...