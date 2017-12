Die Deutsche Bank will Sponsor der Fußballnationalmannschaft werden. Das berichtet der "Spiegel".

Bisher ist die Commerzbank Premiumpartner des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) - neben der Post, der Telekom, SAP, Bitburger und Coca-Cola. Die Commerzbank darf für einen jährlich hohen einstelligen Millionenbetrag mit der Truppe von Bundestrainer Joachim Löw sowie der Frauenmannschaft werben. Allerdings läuft der Vertrag im Dezember nächsten Jahres aus. Bis Ende 2017 nimmt der DFB Angebote von Interessenten aus der Finanzbranche entgegen, nur einer wird den Zuschlag erhalten.

Die Commerzbank, seit 2008 an Bord, würde gern verlängern, die Deutsche Bank will erstmals einsteigen. Das Institut hatte den Volkssport Fußball jahrzehntelang gemieden, aber kürzlich auch mit der Frankfurter Eintracht einen Vertrag als Premiumpartner abgeschlossen. Auch der VW-Konzern will die Nationalmannschaft nutzen, er löst Mercedes-Benz als Generalsponsor des DFB ab.