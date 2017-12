Liebe Leser,

der Motor läuft nicht mehr ganz so rund wie in den letzten Wochen. Diesen Eindruck gewinnt man leicht, wenn man einen Blick auf den aktuellen Chart der Volkswagen Vorzugsaktien wirft. Nach einem Anstieg bis auf 178 Euro ist der Kurs in der letzten Woche wieder um rund acht Euro zurückgekommen.

Wirklich dramatisch ist dieser Einbruch nicht. Wenn die VW-Aktionäre über die jüngsten Kursverluste schimpfen, so ist das eher Jammern auf hohem Niveau als wirklich berechtigt. ... (Dr. Bernd Heim)

