New York - Die US-Börsen haben am Freitag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Stützend wirkten ein robuster Arbeitsmarktbericht sowie ein vorerst abgewendeter Stillstand der Regierungsgeschäfte ("Government Shutdown"). Am Vorabend war spät ein Gesetzestext verabschiedet worden, der den Bundeshaushalt bis zum 22. Dezember mit ausreichend Geld versorgt.

Nahe seines Tageshochs schloss der Dow Jones Industrial 0,49 Prozent höher bei 24'329,16 Punkten. Im Vergleich zur Vorwoche hat er damit nach schwankendem Verlauf ein Plus von etwa 0,4 Prozent eingefahren. Die vom US-Senat abgenickte Steuerreform hatte den Leitindex am Montag zunächst zu einem weiteren Rekord bei 24 534,04 Punkten verholfen. Anleger nutzten das hohe Niveau dann aber vorübergehend, um Kasse zu machen.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 0,55 Prozent auf 2651,50 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 setzte seinen jüngsten Erholungskurs fort. Der Auswahlindex der Technologiewerte stieg um 0,45 Prozent auf 6344,57 Punkte.

Die Beschäftigung in den USA war im November stärker gestiegen als erwartet. Allerdings trübte ein enttäuschender Anstieg der Lohnkosten die Aussicht auf eine von der US-Notenbank erwünschte Inflation, die eine wichtige Rolle für ihre Geldpolitik spielt. ...

