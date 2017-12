Marktausblick 2018: Wachstum bietet Chancen

Investoren steht Union-Investment-Finanzexperte Jens Wilhelm zufolge ein aussichtsreiches Börsenjahr 2018 bevor.

Jens Wilhelm, bei Union Investment unter anderem für Portfoliomanagement und Immobilien zuständiger Vorstand, sieht die Kapitalmärkte im zehnten Jahr nach dem Lehman-Kollaps auf dem besten Weg, die Nachwirkungen der Finanzkrise hinter sich zu lassen. "Das wirtschaftliche Umfeld ist so stabil wie lange nicht", ist Wilhelm überzeugt. Daher rät der Kapitalmarktstratege in seinem "Marktausblick 2018" zu chancenorientierten Investments.

Wichtigster Stützpfeiler für die Kapitalmärkte bleibe das Wirtschaftswachstum. "Zum ersten Mal seit langem haben wir überall auf der Welt gleichzeitig Aufschwung. Der globale Konjunkturmotor läuft auf allen Zylindern", meint Wilhelm. Für die Weltwirtschaft rechnet er 2018 mit einem Zuwachs von 3,5 bis 4,0 Prozent. Besonders in der Eurozone habe sich die Lage deutlich verbessert. Hier ließen die Prognosen von Union Investment ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 2,0 Prozent erwarten. In Deutschland dürfte das Wachstum mit 1,9 Prozent ebenfalls stark ausfallen, heißt es weiter.

In den USA sieht Wilhelm den Konjunkturzyklus deutlich weiter fortgeschritten, geht aber nicht von einem baldigen Abschwung aus. Grund dafür sind die anspringenden Investitionen der Unternehmen. "Damit bekommt die amerikanische Konjunktur neben dem Konsum ein zweites Standbein", erläutert er. Im Ergebnis dürfte das US-Wachstum mit 2,4 Prozent im nächsten Jahr sogar stärker ausfallen als 2017.

Den vollständigen Artikel lesen ...