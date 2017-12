München (ots) - Rund 160 prominente Gäste waren am gestrigen Freitagabend, 8. Dezember 2017, der Einladung des Programmdirektors Erstes Deutsches Fernsehen Volker Herres zum alljährlichen Adventsessen mit anschließender Lounge im Bayerischen Hof München gefolgt. Programmdirektor Volker Herres ließ das bewegte und erfolgreiche Programmjahr 2017 Revue passieren und blickte auf den weiteren Weg des Ersten 2018.



In lockerer vorweihnachtlicher Atmosphäre feierten Branchengrößen wie Maria Furtwängler, Justus von Dohnányi, Nina Kunzendorf, Claudia Michelsen, Axel Milberg, Christiane Paul, Julia Koschitz, Benjamin Sadler, Karoline Schuch, Klaus J. Behrend, Christine Urspruch, Felix Klare, Bibiana Beglau, Kai Pflaume, Rebecca Immanuel, Frank Plasberg, Margarita Broich, Alexa Maria Surholt, Elisabeth Lanz, Anna Schudt, Ulrike C. Tscharre u.v.a.m.



Seine Ansprache schloss Volker Herres mit einem besonderen Dank an seine Gäste: "Ihnen verdanken wir, dass wir auch 2017 unser Motto mit Leben füllen konnten: Mit Qualität in allen Genres die '1' im deutschen Fernsehen zu sein."



Nach dem Dinner klang der Abend in der Lounge entspannt aus.



