Liebe Leser,

sehen wir nun auf Dauer einer Sektorrotation in den USA oder sehen wir sie nicht? Diese Frage dürfte die Anleger noch eine Weile beschäftigen, denn sie beinhaltet eine erhebliche Brisanz. Eine Abkehr von den Technologieaktien und eine Hinwendung zur Old Economy dürfte vor allem die in den letzten Monaten gut gelaufenen FAANG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google) belasten.

Sie waren in diesem Jahr für einen großen Teil der Kursgewinne im NASDAQ100 verantwortlich. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...