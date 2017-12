Hamburg (ots) - Die Verlegerin der 'Dithmarscher Landeszeitung' in Heide, Inken Boyens, vertritt den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ab sofort im Fernsehrat des ZDF. Das meldet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de) in seiner am Montag (11. Dezember) erscheinenden Ausgabe. Der Posten war seit über einem Jahr vakant. Das ZDF wollte den bisherigen Repräsentanten der Verleger in dem wichtigen Aufsichtsgremium, Valdo Lehari jr. ('Reutlinger General-Anzeiger'), nicht länger akzeptieren, weil dessen Tätigkeit im Verwaltungsrat des privaten Hörfunksenders Antenne 1 gegen Bestimmungen des neuen ZDF-Staatsvertrages verstoße.



Inken Boyens ist seit August Vorsitzende des Verbandes der Zeitungsverlage Norddeutschland.



