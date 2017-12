Liebe Leser,

Renault hat starke Zahlen für das 3. Quartal präsentiert. Der Umsatz stieg um 15,9% auf 12,2 Mrd € und der Absatz um 9,4% auf 866.233 Fahrzeuge. Der Konzern profitierte von einer starken Nachfrage in Asien und Amerika sowie von der Konsolidierung der russischen Avtovaz. Aber auch in Europa ist Renault schneller gewachsen als der Gesamtmarkt. Entsprechend vergrößerte sich der Marktanteil leicht auf 9,9%. In den Zahlen wird auch die führende Position in der E-Mobilität deutlich. ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...