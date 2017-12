Liebe Leser,

Daimler bleibt auf Rekordkurs. In den ersten 9 Monaten stiegen der Umsatz um 7,6%, der Gewinn um 14,8% und der Pkw-Absatz um 9,4% auf 1,76 Mio Einheiten. Besonders gut lief es in China, wo der Absatz um 30% auf 458.000 Fahrzeuge nach oben schoss. Die operative Marge verbesserte sich im Konzern von 8,4 auf 9,3% und in der Pkw-Sparte von 8,5 auf 9,7%. Sondereffekte wie hohe Kosten für die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen und für eine Rückrufaktion wegen defekter Airbags verhinderten ... (Volker Gelfarth)

