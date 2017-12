US-Politiker Trent Franks hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Ihm wird vorgeworfen, einer Frau fünf Millionen Dollar für eine Leihmutterschaft geboten zu haben. Mehrere Ex-Mitarbeiterinnen fühlten sich belästigt.

Trent Franks, republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus, legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Das gab der 60-Jährige am Freitagabend bekannt, nachdem er am Donnerstag noch erklärt hatte, sein Rücktritt werde zum 31. Januar 2018 wirksam. Seine Frau liege in Washington mit "einem permanenten Leiden" im Krankenhaus. Es sei das Beste für seine Familie, seinen Platz im US-Kongress ...

Den vollständigen Artikel lesen ...