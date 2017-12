Großbritanniens Außenminister Johnson will sich in Teheran für das Schicksal Gefangener mit britischer und iranischer Staatsbürgerschaft einsetzen. Offenbar könnte ein Geldtransfer die Freilassung ermöglichen.

Der britische Außenminister Boris Johnson ist am Samstag zu Gesprächen mit iranischen Regierungsvertretern in Teheran eingetroffen. Johnson will sich dort für die Freilassung der seit beinahe zwei Jahren inhaftierten Nazanin Zaghari-Ratcliffe und weiterer Gefangener mit doppelter britisch-iranischer Staatsangehörigkeit einsetzen. Er werde seine "schwerwiegende Besorgnis" über die Fälle zum Ausdruck bringen und sich für die Freilassung einsetzen, wo es humanitäre Gründe dafür gebe, hatte Johnson vor seinem Abflug ...

