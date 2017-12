Der Chef des Industriekonglomerats Mahindra & Mahindra teilt ein Video, auf dem ein Moslem abgeschlachtet wird. Als sich Kritiker melden, rechnet er mit der islamfeindlichen Gesellschaft Indiens ab.

So ein Video hat wohl noch nie ein Vorstand eines Firmenimperiums geteilt: Ein Angreifer attackiert einen Mann von hinten mit einer Axt und schlägt mehrmals auf ihn ein. Als das Opfer auf dem Boden liegt, überschüttet der Täter es mit einer entzündbaren Flüssigkeit und verbrennt den Mann schließlich bei lebendigem Leib. "Das passiert, wenn ihr in den ‚Liebes-Dschihad' in unserem Land zieht", sagt der Angreifer emotionslos in die Kamera.

Der "Liebes-Dschihad" ist eine Verschwörungstheorie radikaler Hindus: Demnach verführen Muslime Hindu-Mädchen, damit sie zum Islam konvertieren.

Anand Mahindra, Chef und Miteigentümer des indischen Industriekonglomerats Mahindra Group, teilte das Video mit seinen fast sechs Millionen Followern - und ließ es nicht unkommentiert. "Einen kaltblütigen Mord in eine TV-Show zu verwandeln, zeigt einen unendlich kranken Geist", schrieb er dazu. "Wenn wir für uns beanspruchen, eine zivilisierte Gesellschaft zu sein, dann muss auf diese grausame Tat rasch und entschieden Gerechtigkeit walten."

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter mittlerweile festgenommen, er hatte das Video selbst per Messenger-Dienst Whatsapp in Umlauf gebracht. Auch dessen Cousin ist in Gewahrsam. Der soll das Video ...

