Zwei kommunistische Parteien könnten die nächste Regierung in Nepal bilden. In elf Jahren hatte das Land zehn Ministerpräsidenten. Die politische Instabilität wird für den langsamen Fortschritte verantwortlich gemacht.

Eine Allianz zweier großer kommunistischer Parteien ist vorläufigen Ergebnissen zufolge der Gewinner der Parlamentswahl in Nepal. Wie aus den von der Wahlkommission am Samstag bekanntgegebenen Ergebnissen hervorgeht, gewann die Allianz aus Kommunistischer Partei von Nepal (Vereinigte Marxistisch-Leninistische) und Kommunistischer Partei von Nepal (Maoistisches Zentrum) 19 Sitze in der Nationalversammlung.

In der Nationalversammlung werden 165 Sitze direkt gewählt, 110 werden ...

