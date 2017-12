Liebe Leser,

Honda blickt auf ein starkes 1. Halbjahr zurück. Trotz einiger Sonderbelastungen stiegen der Umsatz um 11,2% und der Gewinn um 8,4%. Allein die Schadensersatzleistungen für fehlerhafte Takata-Airbags in 16,5 Mio Fahrzeugen in den USA beliefen sich auf 605 Mio $. Wegen der Insolvenz von Takata wird Honda vermutlich auf den Kosten sitzenbleiben. Der Fahrzeugabsatz stieg um 5,3% auf 2,56 Mio und der Motorradabsatz um 11,8% auf 9,94 Mio Einheiten. Der Konzern hat in allen Sparten ... (Volker Gelfarth)

