Toyota hat das 1. Halbjahr mit starken Zahlen abgeschlossen. Der Umsatz stieg um 8,6%, der Gewinn um 13,2% und der Absatz um 3,1% auf 5,22 Mio Fahrzeuge. Absatzzuwächse gab es in Japan, Europa und Südamerika. Nordamerika entwickelte sich stabil. Lediglich in den übrigen Ländern Asiens verkaufte der Konzern weniger Autos. Höhere Umsätze erzielte der Konzern dagegen in allen Regionen. Toyota rechnet auch in den kommenden Quartalen mit profitablem Wachstum und hat die Jahresprognose ... (Volker Gelfarth)

