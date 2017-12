Berlin (ots) - Berlin - Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) drängt die SPD dazu, sich auf eine neue große Koalition einzulassen. "Wenn wir Europa in dieser unruhigen Welt stärken wollen, brauchen wir stabile Mehrheiten", sagte Kauder dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe). "Ich hoffe, dass wir im Januar zu Koalitionsverhandlungen kommen." Eine Minderheitsregierung oder Duldungsmodelle lehnte der CDU-Politiker hingegen ab.



