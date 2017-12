Was war los?

Die Aktien der LendingClub Corporation (WKN:A12DRP) sind seit Donnerstag 11:45 Uhr EST um ca. 15 % gefallen, da die Investoren während der Präsentation am Investorentag die Aktien des Unternehmens abgestoßen haben. Eine weitere negative Revision der Guidance für 2017 könnte der Grund dafür sein, dass die Anleger die Aktien des Online-Darlehensgebers unattraktiv finden.

Na und?

Nachdem LendingClub seine Guidance bei der Konferenz zum dritten Quartal reduziert hatte, reduzierte man auch die Guidance für das vierte Quartal 2017 erneut und erläuterte die Änderungen am Donnerstag. Der Online-Kreditgeber erwartet nun, dass der Nettoumsatz, der GAAP-Nettogewinn und das bereinigte EBITDA um etwa ...

